Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского

Прокуратура просила суд не изменять меру пресечения для Павловского из-за риска его побега.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, которого подозревают в создании преступной группировки в Херсонской области и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Владимир Сергет "Громадському".

Павловский будет находиться под стражей до 4 марта.

Его адвокат на заседании суда пытался доказать необоснованность подозрения. По его словам, следствие не предоставило четких доказательств причастности его подзащитного к преступлениям. Также адвокат отметил, что обыски у Павловского проходили с нарушениями, а оружие, которое нашли у него дома, якобы подбросили.

Сергет добавил, что все допросы по этому производству начались после того, как Павловский дал показания против Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк.

В то же время прокуратура просила суд не менять меру пресечения для Павловского из-за риска его побега, давления на свидетелей и других фигурантов, а также уничтожения, искажения вещественных доказательств.

Напомним, Игорь Павловский считается посредником между заказчиками и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк. Одно время он находился в СИЗО, но потом меру пресечения ему смягчили. Сейчас его судят в Одессе.

20 января 2020 года Павловского задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации, которая запугивала депутатов Алешковского райсовета и уничтожала имущество активистов.

Павловского подозревают в преступлениях по статьям 255 (создание преступной организации), 294 (массовые беспорядки), 194 (умышленное повреждение имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

21 января суд взял Павловского под стражу без возможности внесения залога.