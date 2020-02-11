В случае провала по делу Шеремета правоохранители как минимум извинятся, - Зеленский

"Если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нехватки доказательств по делу убийства Павла Шеремета, то правоохранители как минимум должны извинится. Об этом президент сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что рад, что "дело Шеремета" сдвинулось с мертвой точки.

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

В то же время, по его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

"Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 декабря прошлого года Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Организатором убийства журналиста Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

Антоненко был арестован 14 декабря. По версии следствия, он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года якобы Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

После задержания суд поместил Дугарь под домашний арест, позже смягчив его до ночного домашнего ареста.

4 февраля Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.