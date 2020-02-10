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Хозсуд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"

Суд удовлетворил ходатайство Фонда госимущества.

Хозсуд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"
Фото: ТСН

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда госимущества и разблокировал приватизацию "Центрэнерго". Об этом сказано в сообщении Фонда со ссылкой на решение суда от 6 февраля.

Запрет проводить приватизацию компании наложил Хозяйственный суд Киева по иску компании "Укрдонинвест". Фонд госимущества в ответ подал ходатайство об отмене этого запрета, поскольку в январе 2020 года уже начал готовиться к приватизации "Центрэнерго".

"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева запретил Фонду госимущества продолжать процесс продажи компании "Центрэнерго". Согласно материалам суда, компания "Укрдонинвест" добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации "Центрэнерго". Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

Из-за запрета приватизации "Центрэнерго" прокуратура открывала дело.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявлял, что "Центрэнерго" находится в приоритете Кабмина по "большой" приватизации. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Центрэнерго" в 2021 году.

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