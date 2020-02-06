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Бывшего главного архитектора Киева Целовальника отпустили на поруки

Суд отказался его арестовывать. 

Бывшего главного архитектора Киева Целовальника отпустили на поруки
Фото: Макс Левин

Высший антикоррупционный суд не стал арестовывать и отпустил на поруки экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника, который подозревается в нанесении ущерба территориальной общине столицы в размере 9,3 млн гривен. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные спикера САП Ольги Постолюк.

"Передали на поруки депутатов", – сообщила она.

По ее словам, САП просила суд взять Целовальника под стражу и установить альтернативный залог в размере 10 млн гривен.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы.

Речь идет о том, что в 2002 году столичный горсовет передал земли в центре Киева в аренду предприятию. Оно должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. В результате на месте бассейна для школы компания-застройщик построила паркинг.

Целовальник был уволен с должности главного архитектора Киева в 2015 году. 

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