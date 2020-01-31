НАБУ вручило подозрения по делу о строительстве паркинга вместо школьного бассейна в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Целовальнику и Майбороде сообщили о подозрении," - сказал он, отметив, что сейчас решается вопрос об избрании им пресечения.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

По данным пресс-службы НАБУ, в 2002 году Киевский горсовет передал земучастки в центре столицы в аренду обществу с ограниченной ответственностью. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, школа и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта. По его условиям, ООО свел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство при отсутствии средств.

При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Согласно этому договору ООО и компания-застройщик обязывались вместе завершить проект. Однако, в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки.

Вместо строительства бассейна они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского райсовета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование НАБУ проводит с августа 2019 года, основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы №130. Гендиректор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил главного архитектора столицы Сергея Целовальника, а также двух его заместителей в сентябре 2015 года.