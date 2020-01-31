Киев выплатит матпомощь узникам концлагеря "Аушвиц-Биркенау"

По случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", Киев выплатит единовременную материальную помощь пострадавшим от нацистских преследований.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Выжить в концентрационном лагере "Аушвиц" удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности. Жертва мучеников должна уберечь человечество от повторения таких трагедий, а очевидцы событий должны постоянно напоминать, к какой трагедии может привести диктатура", - отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Согласно распоряжению, с целью дальнейшей защиты бывших узников концлагеря и по случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц", отдельные категории населения получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тыс. гривен.

"Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", - отмечается в сообщении.