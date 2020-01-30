С начала суток боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе, ранен военный

С начала суток российско-окупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под обстрелами оказались позиции ВСУ возле населенного пункта Березовое, боевики применяли гранатометы.

По защитникам Новотошковского, что в районе ответственности группировки "Север", враг трижды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

"Украинские защитники дали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставив противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошлые сутки в зоне ООС боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.