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Полиция отчиталась о снижении преступности до минимальных уровней за годы независимости

В 2019 году было зарегистрировано 418,2 тыс. уголовных правонарушений.

Полиция отчиталась о снижении преступности до минимальных уровней за годы независимости
Фото: npu.gov.ua

Преступность в Украине снизилась до минимальных уровней за годы независимости.

Об этом сообщили в четверг руководители полиции на итоговой пресс-конференции за 2019 год.

Это касается таких преступлений, как убийства (1428 случаев), нанесение умышленных тяжких телесных повреждений (1916 случаев), грабежи (11080 случаев), разбой (1858 случаев).

В целом за 2019 год в Украине было зарегистрировано 418,2 тыс. уголовных правонарушений. Для сравнения: в 2018 году в Украине было совершено 463,3 тысячи преступлений, а в 2017 году расследовали 495,8 тысячи преступлений.

"Полицейские раскрыли 186,2 тыс. преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Следователи сообщили о подозрении 110 тыс. человек в совершении 186 тыс. преступлений. При этом мы можем говорить об уменьшении совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких", - отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных групп общей численностью больше тысячи человек.

Выявлены 28 тысяч наркопеступлений, остановлена деятельность 68 организованных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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