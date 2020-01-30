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СБУ и грузинская служба госбезопаности предупредили заказное убийство в Грузии

Одним из организаторов был украинец, он задержан в Харькове. 

Фото: ssu.gov.ua
СБУ и грузинская Служба государственной безопасности предупредили заказное убийство на территории Грузии.

Организаторами являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии, сообщили в пресс-центре СБУ.

Они действовали по заданию лидера грузинской преступной группировки, который хотел "устранить" двоих своих конкурентов. 

"Через украинского сообщника заказчики нашли "киллера", который согласился выполнить задание за 20 000 долларов. Убийце передали информацию о потенциальной жертве, дополнительно оплатили перелет в Тбилиси и организовали встречу с грузинскими фигурантами дела. Один из организаторов заказа передал ему 4000 долларов аванса, автомат и взрывчатку", - уточнили в Службе безопасности Украины. 

Одного из фигурантов задержали в Харькове, одновременно с этим в Грузии были задержаны его сообщники. 

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в ноябре в Киевской области полиция предотвратила заказное убийство руководителя адвокатского бюро. Его недоброжелатель нашел киллера и пообещал ему заплатить 7000 долларов за "устранение" потенциальной жертвы. 

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