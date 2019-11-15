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На Киевщине предотвратили заказное убийство адвоката

Для этого полиция инсценировала преступление. 

На Киевщине предотвратили заказное убийство адвоката
Фото: mvs.gov.ua/

В Киевской области полиция предотвратила заказное убийство руководителя адвокатского бюро. Его недоброжелатель нашел киллера и пообещал ему заплатить 7000 долларов за "устранение" правозащитника.

Чтобы предотвратить убийство, правоохранители инсценировали преступление, сообщили в пресс-службе МВД.

"Организатором оказался житель Львовщины. Преследуя корыстные мотивы, он подыскивал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство 7 000 долларов. Смерть адвоката давала возможность завладеть его имуществом", - сообщили детали в МВД. 

Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители задержали организатора преступления и задокументировали передачу части обещанных денег в сумме 1200 долларов США. Их собирались потратить на покупку оружия.

Фото: mvs.gov.ua

"Во время передачи денег организатор предоставил киллеру фото и необходимые данные о потенциальной жертве. Кроме того, установлено, что организатор убийства состоит в дружеских отношениях с женой потерпевшего. Ее причастность будет проверяться в рамках досудебного расследования", - добавили в МВД.

13 ноября правоохранители инсценировали убийство адвоката. Организатор получил фото с "места преступления". 14 ноября он был задержан в момент передачи киллеру 49 000 гривен.

Напомним, в апреле 2019 полиция предотвратила убийство львовского криминального авторитета. Ему собирались отомстить за заказное покушение на бизнесмена. 

В августе в Киевской области полиция инсценировала исчезновение двух женщин, убийство которых заказали за 50 000 долларов. 

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