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На админгранице с Крымом открыли два временных КПВВ

Их работа была остановлена с 5 ноября.

На админгранице с Крымом открыли два временных КПВВ
Фото: khoda.gov.ua

В Херсонской области на административной границе с оккупированным Крымом 15 ноября открыли временные КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Проект обустройства точек пересечения админграницы предусматривает две очереди, первая из которых и была завершена. Фотографии КПВВ опубликовали на сайте Херсонской областной государственной администрации.

"Продолжается обустройство сервисной зоны временного КПВВ. На территории смонтированы металлические конструкции зданий автостанции, центра предоставления административных услуг, помещения для отдыха водителей", - сообщили в областной госадминистрации.

Фото: khoda.gov.ua

Отмечается, что за сутки "Чонгар" способен пропускать до 4 000 пешеходов и около 800 транспортных средств. Строительство второй очереди пунктов въезда-выезда, согласно с поручением президента Украины, должно завершиться до 20 декабря.

Фото: khoda.gov.ua

Напомним, "Чонгар" и "Каланчак" прекратили работу 5 ноября. Приостановка работы КПВВ была связана со строительными работами повышенной опасности компании "Укрзализныця". 

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