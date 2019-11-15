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Штаб ООС показал фото последствий обстрела по Каменке

Сгорел дом в дачном городке. 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Штаб Операции Объединенных сил обнародовал фотографии последствий обстрела пророссийских вооруженных формирований, который они совершили 14 ноября по н.п. Каменка Донецкой области. 

Снимки разрушений были опубликованы на странице ООС в Facebook. Сообщается, что в результате обстрела загорелся частный дом в дачном городке "Акация".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничего, даже запугивания и террора гражданского населения", - подчеркнули в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, за 14 ноября боевики восемь раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями оружия. 

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