Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по защите прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН.
#ТЕРМІНОВО 🔴— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019 г.
Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.
✅За - 67, ❌проти - 23.
Основні положення резолюції ⤵️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY
Поддержало резолюцию 67 членов комитета, против - 23. 38 государств стали ее соавторами. Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.
Среди основных положений резолюции:
- требование в РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крымупутем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения;
- осуждение массовых задержаний активистов, защитников прав человека, в частности представителей инициативы «Крымская соридарность»;
- перестать преследование и освободить людей, задержанных за высказывание мыслей, в частности до начала оккупации, а также освободить всех незаконно задержанных граждан Украины
- осуждение призыва мужчин в армию РФ и криминальное преследование тех, кто отказывается служить в арии государства-агрессора;
-
призыв к международному сообществу продолжить осуждения нарушений прав человека в Крыму со стороны РФ
Принятая резолюция дополнит арсенал инструментов противодействия попыткам РФ легитимизировать аннексию части территории Украины. Таким образом, в ООН четко зафиксировали, что действия РФ на украинском полуострове являються грубым нарушением международного права.