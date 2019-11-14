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Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по защите прав человека в Крыму

Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН. 

Поддержало резолюцию 67 членов комитета, против - 23. 38 государств стали ее соавторами. Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре. 

Таблица голосования за «крымскую» резолюцию
Таблица голосования за «крымскую» резолюцию

Среди основных положений резолюции: 

  • требование в РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крымупутем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения;
  • осуждение массовых задержаний активистов, защитников прав человека, в частности представителей инициативы «Крымская соридарность»;
  • перестать преследование и освободить людей, задержанных за высказывание мыслей, в частности до начала оккупации, а также освободить всех незаконно задержанных граждан Украины
  • осуждение призыва мужчин в армию РФ и криминальное преследование тех, кто отказывается служить в арии государства-агрессора;

  • призыв к международному сообществу продолжить осуждения нарушений прав человека в Крыму со стороны РФ

    Принятая резолюция дополнит арсенал инструментов противодействия попыткам РФ легитимизировать аннексию части территории Украины. Таким образом, в ООН четко зафиксировали, что действия РФ на украинском полуострове являються грубым нарушением международного права. 

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