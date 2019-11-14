Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по защите прав человека в Крыму

Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН.

#ТЕРМІНОВО 🔴



Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.



✅За - 67, ❌проти - 23.



Основні положення резолюції ⤵️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019 г.

Поддержало резолюцию 67 членов комитета, против - 23. 38 государств стали ее соавторами. Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.

Таблица голосования за «крымскую» резолюцию

Среди основных положений резолюции: