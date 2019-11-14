У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
ГлавнаяПолитика

​Выборгскую улицу в Киеве переименовали в честь Олексы Тихого

Украинский диссидент умер в российской тюрьме в 1984 году.

​Выборгскую улицу в Киеве переименовали в честь Олексы Тихого
Фото: wikipedia.org

Киевский городской совет в четверг переименовали Выборгскую улицу в честь диссидента Олексы Тихого.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Олекса Тихий – украинский диссидент, публицист, педагог, правозащитник. Родился в 1927 году на хуторе возле Дружковки. В 1956 году Тихого осудили по обвинению в антисоветской деятельности и отправили в лагеря на 7 лет. После освобождения вернулся на Донбасс, а в 1976 году вошел в число основателей Украинской Хельсинской группы.

Через год его снова арестовали и осудили на 10 лет. В 1984 году Олекса Тихий умер в одной из тюрем Пермской области. Незадолго до развала СССР его прах был перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище.

В 1990 году приговоры Тихому отменили, дело было закрыто "за отсутствием состава преступления"

Общественные слушания о переименовании проходили с 15 мая по 15 июля 2018 года. В нем приняли участие 1037 человек. Большинство из них - 84% - поддержали идею.

За переименование проголосовали 75 депутатов Киевсовета.

Напомним, что в 2017 году на Донбассе создали сквозную улицу Олексы Тихого, которая соединила четыре крупных города: Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также