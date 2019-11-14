Зеленский встретился с главой МИДа Австрии

Президент Владимир Зеленский встретился з главой МИДа Австриии Александром Шалленбергом и выразил надкжду, что новое правительство Австрии продолжит поддерживать Украину в вопросах противодействия агрессии РФ и сохранении режима санкций против государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Кроме того, Зеленский принял приглашение федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена посетить Австрию с официальным визитом.

На встрече с Шалленбергом Зеленский ознакомил его с последними действиями украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава государства также поблагодарил за недавнее решение федерального правительства Австрии выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе. Кроме того, Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Зеленский также поприветствовал проведение года культуры Украины в Австрии и года культуры Австрии в Украине в этом году.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что Украина и Австрия решили углубить сотрудничество в аграрной сфере.

Стороны обсудили реформу земельного законодательства, организацию финансирования, реализацию совместных проектов и принятие мер по защите иностранных инвестиций.