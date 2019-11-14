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Зеленский встретился с главой МИДа Австрии

Глава нашего государства принял приглашение посетить Австрию с официальным визитом. 

Зеленский встретился с главой МИДа Австрии
Фото: Пресс-центр Зеленского

Президент Владимир Зеленский встретился з главой МИДа Австриии Александром Шалленбергом и выразил надкжду, что новое правительство Австрии продолжит поддерживать Украину в вопросах противодействия агрессии РФ и сохранении режима санкций против государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр главы государства. 

Кроме того, Зеленский принял приглашение федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена посетить Австрию с официальным визитом. 

На встрече с Шалленбергом Зеленский ознакомил его с последними действиями украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава государства также поблагодарил за недавнее решение федерального правительства Австрии выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе. Кроме того, Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Зеленский также поприветствовал проведение года культуры Украины в Австрии и года культуры Австрии в Украине в этом году.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что Украина и Австрия решили углубить сотрудничество в аграрной сфере.

Стороны обсудили реформу земельного законодательства, организацию финансирования, реализацию совместных проектов и принятие мер по защите иностранных инвестиций.

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