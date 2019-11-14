"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в репрессиях.

"Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", - сказала Скороход с трибуны парламента.

По ее словам, основанием для задержания стал запрос Российской Федерации от 2017 года.

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал, что партия к этому не имеет никакого отношения.

"Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги [за решение вопроса], то это факт", - сказал депутат.

В кулуарах парламента Скороход заявила журналистам, что ей "звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала" [не голосовала против земли].

"Кто это, я не могу сказать. Мне также об этом говорил Арахамия", - сказала Скороход.

В то же время она добавила, что не собирается выходить из фракции СН и вступать в другую фракцию.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка "Пушкино" Алексей Алякин.

Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область).

В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.