Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
ГлавнаяПолитика

Верховный суд запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Мартыненко, - адвокат

У экс-депутата ждут справедливого, объективного и сугубо юридического рассмотрения этого дела в Высшем антикоррупционном суде.

Верховный суд запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Мартыненко, - адвокат
Фото: Сергей Нужненко

Верховный суд Украины признал нарушением со стороны НАБУ публикации на сайте бюро обвинений в адрес Николая Мартыненко без обвинительного решения суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата.

"НАБУ и его директор Артем Сытник несколько лет тиражируют ложь о Николае Мартыненко, который еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатской неприкосновенности, - отметил адвокат Петр Бойко. - Рассмотрение дела в суде первой инстанции ярко показало фейковость обвинений со стороны НАБУ. В этом деле нет события и состава преступления, нет финансовых убытков для государства. Привязка сюда Николая Мартыненко является манипуляцией", - сказал адвокат.

"А главное - НАБУ демонстративно игнорирует презумпцию невиновности. Навешивание ярлыков, полив Мартыненко грязью в СМИ - это составляющая политической борьбы, в которую изначально включились директор НАБУ Артем Сытник и его пиар-обслуга. Рано или поздно все причастные к фальсификации этого дела понесут уголовную ответственность", - подчеркнул Петр Бойко.

Защитник указал, что Верховный суд оставил в силе решение Киевского апелляционного суда и запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Николая Мартыненко.

"В своем решении Верховный суд сослался на ст.296 Гражданского кодекса Украины, ст.62 Конституции Украины, ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ряд решений Европейского суда по правам человека. Украинское законодательство и европейская судебная практика защищают право на справедливый суд от его нарушений предвзятыми утверждениями. Верховный суд решил, что НАБУ своими упоминаниями Николая Мартыненко нарушает его права и презумпцию невиновности в ситуации, когда относительно него нет обвинительного решения суда", - сказал Бойко.

По словам адвоката, "европейская практика судопроизводства также запрещает формирование преждевременной позиции суда о виновности лица, если его вина не доказана в соответствии с законом. Такая практика касается и высказываний должностных лиц о человеке, если они формируют мнение о виновности и влияют на оценку фактов судом".

В сообщении пресс-службы говорится, что "близкие к НАБУ частные предприниматели, которые называют себя "борцами с коррупцией", манипулятивно назвали решение Верховного суда "наступлением на свободу слова". Это связано с тем, что НАБУ годами ведет юридическую и информационную войну против Николая Мартыненко. А сами "активисты" проиграли ему суды об аналогичной клевете, при этом они использовали средства Евросоюза для политической борьбы. Неудивительно, что этот "центр" стал токсичным для грантодателей", - заявили у Мартыненко.

У экс-депутата также отметили, что ожидают справедливого, объективного и сугубо юридического рассмотрения этого дела в Высшем антикоррупционном суде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также