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Гончарук приехал во Львовскую область из-за срыва отопительного сезона

Регион получит тепло из Новояворовской электростанции не позднее 18 ноября.

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл во Львовскую область с рабочей поездкой из-за ситуации с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле.

Укринформ сообщает, что премьер пообещал сотрудникам Новояворовской ТЭЦ выплатить задолженность по зарплате. Он подчеркнул, что виновные в срыве отопительного сезона на Львовщине будут наказаны.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Министр развития громад и территорий Алена Бабак, которая также прибыла во Львовскую область, подчеркнула, что не позднее 18 ноября жители региона получат тепло с Новояворовской ТЭЦ.

Также на Львовщине находится глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

После Новояворовска чиновники посетили Новый Роздол.

"Из-за безответственности сомнительной частной компании, которая де-факто контролирует ТЭЦ, 60 тыс. людей в Новом Роздоле и Новояворовске могли остаться без тепла зимой", - написал премьер в своем фейсбуке.

По информации главы правительства, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

"Чем занималась частная компания-управитель все это время - с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы. Я не оставлю эту ситуацию без контроля и хочу напомнить, что у каждой несостоятельности в решении проблемы - есть имя и должность. Все это будет обнаружено и получит надлежащую оценку и должное наказание. Представители полиции этим занимаются", - заявил Гончарук.

Также он добавил, что инициирует передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". "Это будет проходить в течение двух-трех дней. Параллельно специалисты будут проверять оборудование и устранять технические неполадки". По информации премьера, в Новояворовске люди будут с теплом в домах через несколько дней.

"Ситуация в Новом Роздоле немножко сложнее. Там теплосеть не готова к старту. Дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту! ГСЧС готовы в случае снижения температуры обеспечить граждан всем необходимым", - сообщил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что ежедневно будет ждать от всех участников процесса письменный отчет о том, что, как и кем сделано по поставкам тепла в эти города.

Напомним, во Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона. Предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило поручения ОГА, из-за чего города Новый Роздол и Новояворовск остались без отопления.

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