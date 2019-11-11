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Гончарук поручил провести аэрофотосъемку Украины

Нынешняя карта в земельном кадастре сильно устарела.

Гончарук поручил провести аэрофотосъемку Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Госгеокадастру провести аэрофотосъемку Украины.

Об этом он сообщил на совещании в Госгеокадастре.

"У нас есть публичная кадастровая карта, и там есть подложка - собственно карта, на которую можно посмотреть. Эта карта давно просрочена. С 2002 по 2008 год - этот тот период, когда проводились съемки. Никому не надо объяснять, что за этот период времени ситуация немного изменилась. Гугл намного точнее, чем официальная карта, которой пользуется Украина", - сказал он.

По его словам, пилотный проект до конца года будет проведен в Волынской и Львовской. С весны 2020 года будет проводиться аэрофотосъемка всей Украины, за исключением оккупированных территорий.

Целью является формирование высокоточных ортофотопланов с разрешением 1:10 000 европейского стандарта.

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