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Во многих странах ЕС существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий, - СМИ

Ритейлеры приобретают продукцию мелким оптом в магазинах формата Cash&Carry.

Во многих странах ЕС существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий, - СМИ
Фото: dpchas.com.ua

На данный момент компания-монодистрибьютор табачных изделий занимает более 90% рынка дистрибуции в странах Южной Европы – Испания, Италии, Франции, Португалии (Logista), а также Швеции (SMD), пишет Новое время.

Во Франции, например, Logista обслуживает всю цепочку дистрибуции, получая продукцию у производителя и доставляя ее ритейлеру. Ритейлеры в свою очередь приобретают продукцию мелким оптом в магазинах формата Cash&Carry (оптовые торговые точки), которые принадлежат Logista. В Италии система дистрибуции табачных изделий похожа на французскую. Локальные склады компании были переформатированы в 2014 г. и сейчас представляют собой сервисные точки с небольшими магазинами, либо магазинами Cash&Carry. 

Сложившаяся модель с поставщиком крупного портфеля выгодна не только производителям и торговым точкам, но и государству, которое усиливает контроль над сбором налогов и нелегальным рынком

По официальным данным Государственной налоговой службы, в Украине выдано 112 оптовых лицензий и доступ к рынку открыт для всех игроков, но соответствовать требованиям производителей очень сложно. Это требует больших инвестиций в склады, транспорт, персонал и нескольких лет работы для налаживания всех процессов.

"Европейский опыт показал, что такая модель рынка не противоречит закону, выгодна всем участникам и приносит дивиденды государству в виде прозрачного администрирования, контроля и полноты уплаты налогов", - отмечают в редакции.

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