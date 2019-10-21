Кабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрик

"Думаю, на этой неделе мы найдем правильный выход из этой ситуации".

Кабинет министров на этой неделе планирует организовать встречу с табачными компаниями в связи с угрозами закрытия фабрик.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник по итогам состоявшегося накануне заседания правительства.

"Табачные компании - одни из самых крупных налогоплательщиков в Украине. Поэтому мы, конечно, внимательно следим за происходящим там. На этой неделе мы планируем провести с ними встречу, чтобы пояснить позицию правительства и найти общий язык", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что Кабинет министров не планирует занимать сторону лоббистов отдельных интересов и выступает за то, чтобы "бизнесу работалось комфортно".

"Правка, которая стала основанием для возникновения такого беспокойства у табачных компаний, была подана не правительством, а народным депутатом [Александром Дубинским]. Думаю, на этой неделе мы найдем правильный выход из этой ситуации, чтобы, с одной стороны, все было корректно, а с другой - чтобы мы решили проблему, которая так беспокоит бизнес", - сказал Гончарук.

Напомним, British American Tobacco 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Причиной остановки производства является принятый Верховной Радой принятый 4 октября законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Перед вторым чтением в нем появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

Закон еще не подписан.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий