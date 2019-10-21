Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Каталония на пороге новой революции
Каталония на пороге новой революции
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Кабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрик

"Думаю, на этой неделе мы найдем правильный выход из этой ситуации".

Кабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрик
Фото: bat.ua

Кабинет министров на этой неделе планирует организовать встречу с табачными компаниями в связи с угрозами закрытия фабрик.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник по итогам состоявшегося накануне заседания правительства.

"Табачные компании - одни из самых крупных налогоплательщиков в Украине. Поэтому мы, конечно, внимательно следим за происходящим там. На этой неделе мы планируем провести с ними встречу, чтобы пояснить позицию правительства и найти общий язык", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что Кабинет министров не планирует занимать сторону лоббистов отдельных интересов и выступает за то, чтобы "бизнесу работалось комфортно".

"Правка, которая стала основанием для возникновения такого беспокойства у табачных компаний, была подана не правительством, а народным депутатом [Александром Дубинским]. Думаю, на этой неделе мы найдем правильный выход из этой ситуации, чтобы, с одной стороны, все было корректно, а с другой - чтобы мы решили проблему, которая так беспокоит бизнес", - сказал Гончарук.

Напомним, British American Tobacco 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Причиной остановки производства является принятый Верховной Радой принятый 4 октября законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Перед вторым чтением в нем появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

Закон еще не подписан.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также