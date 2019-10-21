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Кабмину не известно об аномальном загрязнении воздуха в Украине

Содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимые концентрации.

Кабмину не известно об аномальном загрязнении воздуха в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

"Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основание думать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет. Мы проверяем", - сказал глава правительства на брифинге в понедельник, пишет агентство "Украинские новости".

Он отметил, что по официальным данным содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.

"Учитывая то, что такая информация появилась, мы сейчас разбираемся, какая у них методология, как они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. Думаю, в течении ближайшего времени мы выйдем с коммуникацией по этому поводу", - сказал Гончарук.

20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа (некоторые издания перепутали его с углекислым газом) в воздухе самая высокая в мире. В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

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Источник: "Українські новини"
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