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В Киеве зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"

После полудня столбик термометра поднялся до +23,3 градусов.

В Киеве зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"
Фото: Вісті Придніпров'я

В субботу, 19 октября, в Киеве после полудня столбик термометра поднялся до 23,3 градусов тепла, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической бсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в столице.

Третий рекорд был зафиксирован 15 октября, когда температура поднялась выше +24 градусов.

Напомним, по данным ООН, последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества.

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