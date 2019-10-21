В Киеве зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"

После полудня столбик термометра поднялся до +23,3 градусов.

В субботу, 19 октября, в Киеве после полудня столбик термометра поднялся до 23,3 градусов тепла, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической бсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в столице.

Третий рекорд был зафиксирован 15 октября, когда температура поднялась выше +24 градусов.

Напомним, по данным ООН, последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества.