В Запорожье женщина ранила ножом трех своих детей и пыталась покончить с собой

После оказания необходимой медпомощи ее госпитализировали в специализированное медучреждение.

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, после чего пыталась совершить самоубийство.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Происшествие произошло в воскресенье, 20 октября, около 22:00 по ул. Игоря Сикорского.

"Женщина 1989 года рождения набросилась с кухонным ножом на своих детей 2010, 2012 и 2016 г.р. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья", - сообщили в полиции.

Раненных детей доставили в больницу, а женщину после оказания необходимой медпомощи госпитализировали в специализированное учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в прошлом году в Киеве женщина утопила двух своих детей в озере.