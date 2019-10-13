В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Ребенка нашли мертвой 12 октября в селе Быстрица.

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 11-летняя девушка покончила жизнь через повешение на веревке. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетней не обнаружено", - говорится в сообщении.

Тело в сарае обнаружила мать около 17:40. Полицейские нашли предсмертную записку девочки.

Накануне в полицию поступил вызов от матери ребенка о том, что ее сожитель совершил с ней конфликт, в ходе которого нанес женщине телесные повреждения.

Пострадавшую доставили в районную больницу. Дочь в это время находилась дома с бабушкой, которая проживает вместе с семьей.

Поведения, которое могло бы свидетельствовать о намерениях девочки совершить самоубийство, родные не заметили.

Следователи расследуют смерть ребенка по статье 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Херсонской области самоубийство совершила 9-летняя девочка.