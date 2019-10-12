Генштаб усилил боеготовность воинских частей

Боеготовность воинских частей Вооруженных сил Украины будет усилена в течение выходных и праздничных дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В течение выходных и праздничных дней по приказу начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины усилена боеготовность воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.

Усилена охрана военных объектов, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

"Генеральный штаб ВСУ предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", – отметили в штабе.

Напомним, День защитника Украины отмечают 14 октября с 2015 года. В этом году праздник приходится на понедельник, он является официальным выходным.