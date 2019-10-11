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В Киеве запустили новые электронные сервисы для горожан

Спектр электронных услуг в столице расширяется.

В Киеве запустили новые электронные сервисы для горожан
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Власти Киева запустили новые справочно-информационные сервисы, которые позволяют заявителям получить данные из информационной системы "Реестр территориальной громады Киева" в удаленном доступе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщается на официальном сайте Киева.

По словам Поворозника, отныне можно воспользоваться следующими сервисами:

  • "Количество зарегистрированных по моему адресу". Эта услуга доступна для использования только зарегистрированными жителям Киева, и предоставляет возможность получить данные о количестве лиц, зарегистрированных по адресу запрашивающего;
  • "Получить данные о моей регистрации". Услуга предоставляется физическим лицам, которые зарегистрированы в Личном кабинете Киевлянина. Она позволяет быстро получить информацию о текущем место регистрации заявителя;
  • "Кто смотрел/менял мои данные". Услуга позволяет быстро получить информацию о предприятие, организацию, учреждение, выполнявших любые операции с персональными данными заявителя.

Сервисы доступны на веб-портале предоставления электронных услуг Киевской городской государственной администрации (https://my.kyivcity.gov.ua) в подразделе "Регистрационные услуги".

Напомним, в конце мая в КГГА презентовали мобильное приложение Kyiv Smart City.

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