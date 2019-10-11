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Стали известны имена пропавших украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна

Bourbon Rhode затонуло 26 сентября.

Стали известны имена пропавших украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна
Bourbon Rhode
Фото: bourbonoffshore.com

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова назвала имена шести пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - написала Денисова в фейсбуке.

По данным омбудмена, поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось.

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