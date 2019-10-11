Адвокат обжаловал арест проукраинского активиста Приходько в оккупированном Крыму

Против Приходько возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Адвокат Назим Шеихмамбетов подал апелляционную жалобу на арест в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом он рассказал ресурсу "Крым.Реалии".

«Нами была подана апелляционная жалоба в защиту гражданина Украины, Приходько Олега Аркадьевича, в Верховный суд Крыма с требованием отменить вынесенное вчера постановление Киевского районного суда», – отметил адвокат.

Он также рассказал, что сегодня виделся со своим подзащитным в ходе проведения следственных действий.

«Сегодня прошли следственные действия с участием Олега Аркадьевича, в ходе которых, мы дали образцы голоса для проведения фонографической экспертизы. Дело в том, что в материалах дела имеется аудиозапись, полученная в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в которой, по мнению следствия, записан разговор между двумя людьми, один из которых якобы Приходько», – сообщил Шеихмамбетов.

Приходько помещен в Симферопольское СИЗО.

"С ним в камере находится житель города Саки, они уже нашли общих знакомых. Приходько рассказал, что на момент его поступления в СИЗО, в камере и в тюрьме уже знали о нем. Удивились, что такой человек пожилой и якобы террорист", – подчеркнул Шеихмамбетов.

Адвокат рассказал Приходько, что его задержание и арест вызвали большой резонанс, в ответ активист поблагодарил всех, кто за него переживает.

«Он еще просил передать фразу, процитирую: «Я на колени стану только перед Богом», имея ввиду, что он не склонится и будет продолжать свою борьбу за то, чтобы справедливость восторжествовала», – добавил адвокат.

Напомним, 9 октября Олега Приходько арестовали на два месяца.

После обыска в его гараже была, якобы, обнаружена тротиловая шашка с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов, а также бутылку с "коктейлем Молотова".

Сам Олег Приходько утверждает, что все это ему подбросили. Кроме того, его гараж часто подолгу оставался открытым.

По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подрыва здания городской администрации города Саки с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решения о вхождении Крыма в состав Украины.

Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".