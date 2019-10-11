Полиция проверяет сообщение о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской. Об этом сказано в сообщении Нацполиции Луганской области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской", - сказано в сообщении.

Фото: lg.npu.gov.ua

Для проверки этой информации на локации возможного минирования прибыли специалисты взрывотехники, кинологи Главного управления Нацполиции Луганской области и спасатели ГосЧС.

Фото: lg.npu.gov.ua

Правоохранители эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных объектов.

Обновление. Госпогранслужба сообщает, что из-за сообщений о минировании КПВВ "Станица Луганская" временно закрыта.

«С целью сохранения жизни и здоровья граждан пограничники прекратили осуществлять пропускные операции через линию разграничения и вместе с сотрудниками Нацполиции эвакуировали граждан, находившихся в КПВВ и сервисных зонах контрольного пункта», - сказано в сообщении.

Напомним, 5 октября сообщалось, что мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года. Раньше называлась другая дата - 27 ноября, но работы идут быстрее графика.