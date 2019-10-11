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В Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

У пострадавших - в основном ушибы и стресс.

В Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек
Фото: Львівська область онлайн

В селе Ольшана Ичнянского района Черниговской области в результате лобового столкновения автомобиля Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки "І-VAN" получили травмы 10 человек.

Об этом сообщается на сайте Черниговской ОГА.

"На закругленном участке дороги 10 октября водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки сообщением "Ичня-Прилуки", в котором были 23 пассажира. В результате происшествия 10 пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

Пятерых пострадавших доставили в районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение. По информации медиков, тяжелых травм у пострадавших нет - в основном ушибы и стресс.

Напомним, патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок из-за участившихся случаев ДТП.

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