В Одессе на Люстдорфской дороге в районе Красного креста сегодня, 9 октября, произошло дорожно-транспорное происшествие с участием автомобиля КамАЗ, перевозившего бетон.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что бетономешалка перевернулась при повороте, а после падения автомобиль врезался в придорожный столб.
В результате бетон вылился на тротуар и проезжую часть.
Пострадавшего водителя госпитализировали. В причинах аварии разбираются правоохранители.
Напомним, в Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника.