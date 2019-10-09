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В Одессе на Люстдорфской дороге перевернулась бетономешалка

Бетон вылился на проезжую часть.

В Одессе на Люстдорфской дороге перевернулась бетономешалка
Фото: dumskaya.net

В Одессе на Люстдорфской дороге в районе Красного креста сегодня, 9 октября, произошло дорожно-транспорное происшествие с участием автомобиля КамАЗ, перевозившего бетон.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что бетономешалка перевернулась при повороте, а после падения автомобиль врезался в придорожный столб.

В результате бетон вылился на тротуар и проезжую часть.

Фото: dumskaya.net

Пострадавшего водителя госпитализировали. В причинах аварии разбираются правоохранители.

Напомним, в Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника.

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