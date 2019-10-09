За сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов: неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; близи Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" под обстрелам оказалисьнаселенные пункты: Новолуганское, Луганское, хутор Вильный, Светлодарск.

Напомним, в течение дня вторника боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.