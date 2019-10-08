Суд взыскал полмиллиона гривен в пользу матери новорожденного ребенка из-за врачебной ошибки

Матери вообще не сообщили, что необходимый тест ее ребенку не сделали.

Верховный Суд оставил в силе решение Киевского районного суда города Одессы, согласно которому матерь новорожденного ребенка получит 500 тысяч гривен морального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Женщина ссылалась на то, что если бы врачи вовремя поставили диагноз ее сыну, его состояние здоровья было бы значительно лучшим, а вместо этого он стал инвалидом и до конца своей жизни потребует посторонней помощи.

Судом установлено, что ответчик (Одесская областная клиническая больница) является ответственной организацией за проведение своевременного скрининг-обследования, однако, своим бездействием сотрудники структурного подразделения создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка.

Скрининг не было проведено в связи с недостаточным количеством тест-наборов. И даже после получения тест-наборов проведения скрининга осуществлено не было, и никаких рекомендаций по альтернативной диагностики генетических заболеваний матери не предоставляли.

Матери ребенка вообще не сообщили, что данный тест ее ребенку не провели. Это привело к тому, что было упущено время на установление диагноза ребенку.

Апелляционный суд Одесской области уменьшив размер морального ущерба до 50 тыс гривен. 4 сентября Верховный Суд отменил это решение и оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, по решению суда женщине будет возмещен моральный ущерб в размере 500 тыс гривен.