Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"

Террористы прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"
Фото: СБУ

Суд приговорил троих, задержанных в 2018 году украинской стороной боевиков террористической группировки "ДНР" к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает СБУ.

Суд признал задержанных боевиков виновными по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что задержанные жители Донецкой области в 2014 году, чтобы заработать денег, добровольно вступили в группировку "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Они занимали там должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

В начале службы террористы получали вознаграждение в размере около 10 тыс. рублей, но потом им пришлось служить бесплатно. После того, как среди боевиков начали возникать конфликты, группировки были расформированы.

Преступники уехали и прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории. В процессе обысков в квартирах и домах, где они скрывались, правоохранители обнаружили фото, видео, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

Напомним, 4 октября суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего милиционера за подготовку теракта в жилом доме в Днепрорудном Запорожской области по заказу спецслужб РФ.

Оперативники также установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под кураторством так называемого главного разведывательного управления "ДНР".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также