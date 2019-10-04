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Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу российских спецслужб

Его основной задачей была подготовка и совершение террористических актов на территории Запорожской области.

Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу российских спецслужб
ssu.gov.ua

Васильевский районный суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего милиционера за подготовку по заказу российских спецслужб теракта в жилом доме в Днепрорудном Запорожской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"В сентябре 2015 года контрразведчики СБУ блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе четырех человек, которую возглавлял бывший сотрудник уголовного розыска Днепрорудненского городского отдела МВД (Министерства внутренних дел) Украины в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под кураторством так называемого главного разведывательного управления "ДНР". СБУ задокументирована, что он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб России с позывным "Дрозд". Его основной задачей была подготовка и совершение террористических актов на территории Запорожской области.

Фото: ssu.gov.ua

Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения Антитеррористической операции, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещениях военной техники Военных сил Украины. Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного.

Фото: ssu.gov.ua

Во время проведения следственных действий, правоохранители изъяли у него боевые гранаты, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской атомной электростанции, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности государства.

В конце сентября суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 3 месяца, также он лишен звания звания капитан полиции.

Напомним, ранее экс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годам тюрьмы.

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