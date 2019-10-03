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ГлавнаяОбществоВойна

"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы

Владимир Воскобойник попал в плен в конце мая 2018 года.

Так называемый суд при группировке "ДНР" приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "генпрокуратуру ДНР".

Владимир Воскобойник на допросе &quot;ДНР&quot; в мае 2018 года
Фото: Скрин видео
Владимир Воскобойник на допросе "ДНР" в мае 2018 года

Группировка обвинила Воскобойника в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственном захвате власти", "диверсии", "незаконном пересечении государственной границы", "незаконном приобретении и хранении оружия".

Отмечается, что "приговор" вступил в силу.

Военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ Владимир Воскобойник исчез на Донбассе 24 мая. Спустя несколько дней стало известно, что он попал в плен боевиков "ДНР".

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