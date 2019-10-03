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В Одессе мужчина сжег дом бывшей жены и пытался бежать на Донбасс

43-летняя женщина при пожаре погибла.

В Одессе мужчина сжег дом бывшей жены и пытался бежать на Донбасс

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жительницы Суворовского района Одессы, который поджег ее дом из-за отказа возобновлять отношения.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Во время ликвидации пожара, охватившего 15 кв. м. здания, в помещении была обнаружена 43-летняя хозяйка без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, женщина отравилась продуктами горения.

"Подозреваемого в совершении этого преступления - 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, патрульные по горячим следам задержали на железнодорожном вокзале, где он с вещами и билетом собирался садиться на поезд. Подозреваемый признался, что после развода долгое время всевозможными способами пытался вернуть жену. Когда все попытки оказались тщетными, - поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс", - говорится в сообщении.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 ч. 1 и 194 ч. 2. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет решаться после получения результатов пожарно-технической экспертизы.

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