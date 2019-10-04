Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"
Фото: dsns.gov.ua

В Шевченковском районе Киева, на улице Дорогожицкой, загорелась крыша магазина "Сильпо".

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября, в 15:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Дорогожицкой, в Шевченковском районе столицы. На место происшествия были направлены спасателей ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля одноэтажного магазина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:25 огонь удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 - ликвидировать.

К тушению привлекались шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в конце сентября в Киеве возле речного вокзала сгорело одноэтажное недействующее здание.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также