В Шевченковском районе Киева, на улице Дорогожицкой, загорелась крыша магазина "Сильпо".

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября, в 15:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Дорогожицкой, в Шевченковском районе столицы. На место происшествия были направлены спасателей ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля одноэтажного магазина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:25 огонь удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 - ликвидировать.

К тушению привлекались шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в конце сентября в Киеве возле речного вокзала сгорело одноэтажное недействующее здание.