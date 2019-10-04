Полиция разоблачила осквернителя мемориала памяти жертв Холокоста в Кировоградской области

Ему сообщили о подозрении.

Правоохранители установили личность вандала, который изрисовал краской мемориальный комплекс жертв Холокоста в Кировоградской области, построенный на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Кировоградской области.

Им оказался житель Киева. По месту жительства мужчины правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые подтвердили его причастность к противоправной деятельности.

На данный момент мужчине сообщено подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) УК Украины.

Расследование продолжается.

Напомним,16 сентября вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Николаевской области. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули президента Зеленского.

в конце августа сообщалось, что в Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста. На том месте расстреляли 7 тыс. евреев.