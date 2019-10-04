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Русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года

Школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза переведут на украинский с сентября 2023 года.

Русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года
Анна Новосад
Фото: reider-nau.com

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в эфире телеканала "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

"Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", - отметила Новосад.

Министр так же рассказала, что в иностранно язычных школах, которые переведут на украинский язык обучения, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке. "Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", - добавила Новосад.

Напомним, в проекте программы деятельности правительства сообщалось, что в Кабмине ожидают, что 45% выпускников школ далее пойдут учиться в ПТУ. Правительство также обещает создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформировать сеть центров профессионального совершенствования.

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