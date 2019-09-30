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13-летний подросток "заминировал" школу во Львовской области

Восьмиклассник заявил полиции, что пошутил и жалеет о содеянном.

13-летний подросток "заминировал" школу во Львовской области
Фото: пресс-служба Нацполиции

30 сентября в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирована одна из школ города Новый Роздол Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Были эвакуированы почти 60 учеников и учителей учебного заведения. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что к совершению правонарушения причастен 13-летний местный житель.

По словам ученика восьмого класса одного из местных учебных заведений, он пошутил и жалеет о содеянном. Мобильный телефон и SIM-карта, которые он использовал, у него изъяты.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, а также о привлечении к административной ответственности родителей мальчика по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса административных правонарушений.

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