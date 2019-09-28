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В Харькове одновременно "заминировали" более 50 объектов, 2 тыс. людей эвакуировали

Полиция открыла дело по статье "террористический акт".

В Харькове одновременно "заминировали" более 50 объектов, 2 тыс. людей эвакуировали
Фото: Сергей Нужненко

В Харькове в пятницу, 27 сентября, сообщили о заминировании более 50 объектов. Из них пришлось эвакуировать 2226 человек. Об этом информирует Нацполиция области.

Взрывчатку искали в торговых центрах, медицинских учреждениях, общежитии, жилых домах.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 20 сентября в полицию Киева поступило сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мостов. Информация не подтвердилась.

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