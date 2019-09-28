Во Львове подросток упал с недостроя

Ребенок умер по дороге в больницу.

Девочка получила серьезную травму головы и скончалась в больнице.

Во Львове подросток упал с шестого этажа недостроенного дома, от полученных травм он скончался по дороге в больницу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Информация о происшествии на улице Тракт Глинянский поступила в полицию в пятницу, 27 сентября, около 18.50.

"Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании, откуда упал мальчик, в течение нескольких лет не проводили никаких работ.

Сайт Львовского горсовета информирует, что погибший 2005 г.р. жил в Винниках и учился в львовской школе №29.

Напомним, вчера во Львове строительный кран упал на супермаркет.