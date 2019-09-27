240 річниця від народження легендарного винахідника бойових ракет

Олександр Дмитрович — автор першої у світі порохової ракети, на його честь американські вчені навіть назвали кратер на зворотньому боці Місяця. Найцікавіше, що свої перші досліди, творець ракетної техніки, проводив у маленькому селі Лютенька на Гадяччині.

Фото: надано Олексієм Матюшенком

З нагоди 240-річчя видатного земляка, ми створили музей імені Засядька та провели конференцію. Участь у Всеукраїнському круглому столі, присвяченому пам’яті видатного конструктора та винахідника, взяли представники Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, Музею космонавтики ім. С. П. Корольова Житомирської обласної ради, Музею авіації та космонавтики, Полтавського музею авіації та космонавтики ім. Ю.В. Кондратюка, місцеві краєзнавці та вчителі Лютенської школи.

Для того, щоб відкрити меморіальний музей, наша команда доклала чимало зусиль. Ми кілька років займалися відновленням приміщення для музею та над збором експонатів. Гордість музею — копія гармати XVIII століття скульптора Валерія Єрмакова. Адже саме на полях Гадяцького краю автор першої у світі порохової ракети проводив свої досліди. Як влучно помітили науковці КБ «Південне»: «Дніпро — столиця українського ракетобудування, а Лютенька — його батьківщина».

З історії відомо, що Олександр Засядько з 1815 року оселився у рідному селі Лютенька, куди запросив спеціалістів, створив лабораторію і працював над винаходом зброї, більш потужної, ніж гармати.

Олександр Дмитрович перший сконструював бойові порохові ракети, що злітали на відстань понад 2 км. Випробування відбувалися на Полтавщині.

Згодом він вдосконалив винахід і налагодив серійне виробництво запалювальних ракет.

Фото: надано Олексієм Матюшенком

Останні роки свого життя провів у Харкові, здійснюючи ще багато винаходів, зокрема, проектував перетворення Дніпра в судноплавну річку.

Переконаний, спільними зусиллями ми збережемо пам'ять про відомого земляка і відродимо цікавість до історії великого винахідника.