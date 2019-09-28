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Многонациональные учения "Rapid Trident" во Львовской области завершились

В них принимали участие военные из 14 стран.

Фото: https://dpsu.gov.ua

Многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019" ("Стремительный трезубец-2019") завершились в субботу, 28 сентября. Они проходили в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области с 13 сентября. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования", - говорится в сообщении.

Основной целью учений было изучение опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Все элементы учений проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ведомстве отметили, что для пограничников главной задачей стало повышение уровня взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны для решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы.

Напомним, Rapid Trident проводятся в Украине ежегодно с 1994 года.

Фото: https://dpsu.gov.ua

Фото: https://dpsu.gov.ua

Фото: https://dpsu.gov.ua

Фото: https://dpsu.gov.ua

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