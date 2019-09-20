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Сообщение о массовом минировании объектов в Киеве оказалось ложным

Столицу "минировали" два дня подряд.

Сообщение о массовом минировании объектов в Киеве оказалось ложным
Фото: пресс-служба Нацполиции

В пятницу утром в полицию Киева поступило сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мостов.

Информация о минировании не подтвердилась.

Об этом вечером 20 сентября информирует пресс-служба МВД.

"Только что проверки завершились: ничего опасного", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Накануне полиция Киева тоже получила информацию о минировании мостов, ТЦ, жилых домов и больниц в Киеве - всего около 70 объектов.

18 сентябряв Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, который угрожал взрывом. Мужчину идентифицировали как 42-летнего уроженца Крыма, бывшего военного по имени Алексей Белько. Операция по его задержанию длилась четыре часа.

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