Полиция проверяет сообщения о заминировании мостов, ТЦ, жилых домов и больниц в Киеве

Полиция Киева получила информацию о минировании ряда объектов в Киеве. На данный момент проводится их проверка.

Согласно сообщению полиция Киева, правоохранители получили 4 электронных сообщения о минировании 11 детских садов, 8 больниц, 20 жилых домов, столичных мостов, 22 торговых центров, 1 дипломатического и 7 государственных учреждений.

Также было сообщено о минировании Офиса президента. Правоохранители перекрывали улицу Банковую из-за проверки Офиса главы государства.

СМИ сообщают, что анонимное сообщение поступило на почту Службы безопасности Украины.

В проверке объектов задействованы взрывотехники, кинологи и работники киберполиции.

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом. Мужчину идентифицировали как 42-летнего уроженца Крыма, бывшего военного по имени Алексей Белько.

Операция по его задержанию длилась четыре часа, его обезвредили около 20:00.

19 сентября стало известно, что Белько подготовили подозрение в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК) и ложном сообщении о минировании (ст.259 УК).

Подозрение в подготовке к теракту ему предъявлять не будут - у Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.