Фото: Макс Требухов

Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

К мужчине подъехал БТР с отрядом спецназа. Мужчина поднял руки вверх, затем лег на асфальт.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии журналистам сообщил, что операция завершилась без жертв.

"Человек, перекрывший мост, доставлен в отделение полиция. Слава Господу, без жертв и потерь. Операцию проводился КОРД под командованием генерала Крищенко", - сказал Аваков.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко после этого рассказал о подробностях операции.

"Он бывший военнослужащий, его уволили. Три месяца назад у него изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали свои действия. У него изъяли три месяца назад два кило взрывчатки, много боеприпасов", - сказал полицейский.

"Были установлены его телефоны, с ним связались и лично я, и наш психолог, командир спецподразделения. На контакт он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких ни разумных требований, ни связных мыслей от него не было, поэтому было принято решение организовывать штурм, которые при поддержке бронетехники провел КОРД", - рассказал Крищенко.

При мужчине нашли карабин "Сайга", взрывчатки не было.

"При нем ничего не было найдено - ни взрывчатого, ни ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля", - рассказал Крищенко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Информации о пострадавших в ходе спецоперации нет.

Ранее стало известно, что мужчина - 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма.

Сегодня днем он остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать мост. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух. Движение метро и транспорта по мосту остановлено.