СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве

СМИ опубликовали данные о личности мужчины, который угрожает взрывом на мосту Метро в Киеве. Об этом написали паблик "Киев оперативный" и издание "ТһеБабель".

Мужчина на мосту - 42-летний уроженец Фороса (Крым) Алексей Белько. По данным СМИ, летом этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

По данным theБабеля, по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

"Киев оперативный" уточняет, что на место происшествия прибыли снайперы и бойцы отряда специального реагирования, а также "все руководство полиции".

Также опубликовано видео с полицейского дрона над мостом.

"Сейчас взрывотехники проверяют мост", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня днем мужчина остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать мост. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух. Информации о пострадавших на данный момент нет, движение метро и транспорта по мосту остановлено.